Na semana de estreia da Liga Nacional de Futsal 2017, duas equipes anunciaram oficialmente desistência. O Flores da Cunha, que seria a estreante e o Floripa Futsal, que vinha disputando a competição. A informação foi confirmada na noite da segunda-feira, dia 27, pela coordenação do evento.

Com isso, a competição contará com 17 equipes. Anteriormente, o São José havia anunciado a desistência do campeonato.

A direção do campeonato informa que o regulamento será mantido, excluindo os jogos das equipes do Floripa e Flores da Cunha.