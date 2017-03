Começou em Concórdia a quinta formação de jovens rurais em liderança, empreendedorismo e gestão ambiental

Com a participação de 31 jovens do campo, dos municípios que pertencem as ADRs de Concórdia, Seara e Joaçaba, iniciou nesta segunda-feira, 27, o curso de Liderança, Gestão e Empreendedorismo para Jovem Rural.

A capacitação que acontece no Centro de Treinamento da Epagri (Cetredia) é promovida e subsidiada pelo Governo do Estado por meio do Programa SC Rural da Secretaria de Estado de Agricultura e Pesca, com a organização e realização da Epagri.

Essa iniciativa do Governo de SC visa investir na formação dos futuros empreendedores e sucessores das propriedades rurais, contribuindo para manter o interesse dos jovens a permanecerem no meio rural, mostrando que o campo oferece oportunidades para se viver com qualidade de vida e geração de valores.

(Fonte: Ascom/ADR Concórdia).