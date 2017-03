O Corpo de Bombeiros Militares de Concórdia já está recebendo todos os projetos de preventivo, vistorias e análise de projetos, que antes também eram feitos pela corporação voluntária. O direcionamento no envio dessas demandas se deu após a confirmação do convênio entre a Prefeitura de Concórdia e o Corpo de Bombeiros Militares de Santa Catarina, no último dia 10.

De acordo com o tenente Ricardo Alberto Dummel, comandante da corporação no município de Concórdia, agora o objetivo é aguardar a publicação desse convênio no Diário Oficial do Estado de Santa Catarina. "Nunca paramos com esse serviço. Mas começamos a receber todos os projetos desde a assinatura do convênio e agora aguardamos essa assinatura para oficializar esse trabalho", destaca Dummel. A expectativa é que essa publicação aconteça já nesta semana.

Conforme Ricardo Dummel, desde a oficialização do convênio com os militares, aumentou sensivelmente o volume de pedidos junto aos Bombeiros Militares para essas atividades técnicas. "Estamos ainda em transição. Tanto é que parte do pessoal que estava nos Voluntários, agora estão aqui, nos auxiliando", resume.

Conforme o convênio celebrado nesse mês, 100% dos recursos vão ficar em Concórdia, sendo 90% destinado para os Voluntários e 10% para os Militares. A cobrança passou a ser feita pela metragem do imóvel.