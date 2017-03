Acontece nesta terça-feira, dia 28, a eleição para a presidência do Sindicato dos Servidores Municipais de Concórdia e Região. O pleito inicia às 7h com a abertura das urnas. Haverá duas urnas fixas, sendo uma na Prefeitura e outra na sede do sindicato. Mais 12 urnas itinerantes, sendo que uma estará em Alto Bela Vista, uma para os municípios de Ipumirim e Lindóia do Sul e nove circulando por todos os setores em Concórdia.

Cerca de 1500 servidores estão aptos ao voto. Apenas uma chapa, encabeçada pelo atual presidente Tayson Baseggio, está no processo.