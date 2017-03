O Centro de Eventos de Piratuba recebe a Convenção do Lions Clube Distrito Ld 8, nos dias 8 e 9 de abril. Os organizadores aguardam mais de 700 participantes. O lema do encontro será ; “cem anos de história, um milhão de razões para servir”.

Integrantes do Lions Clube de Piratuba participaram de vários eventos, disputando com outros municípios, o direito de sediar a convenção do centenário. A atual governadora do Lions, Irma Gross Casagrande, auxiliou na decisão de levar o evento para a terra das águas termais. “Já estamos há dois anos competindo para que o evento viesse para Piratuba, pois temos certeza que estaremos trazendo um público novo para a cidade, com isso mais pessoas poderão conhecer o município e desfrutar do turismo aqui oferecido”, explica o coordenador do da conveção em Piratuba, Adélio Spanholi.

A programação vai contar com palestras e debates sobre as ações e objetivos do Lions. Os participantes também vão acompanhar apresentações culturais de grupos de Piratuba. Um jantar típico germânico ainda será oferecido.