Vítima de acidente com roçadeira permanece no HSF

A vítima de um acidente com uma roçadeira, ocorrido no fim de semana em Sede Brum, permanece internado na UTI do Hospital São Francisco de Concórdia. V.R, de 29 anos, estava trabalhando quando sofreu um acidente com o equipamento, vindo a ter um corte profundo na perna. Ele foi atendido pela ambulância do Samu. A rádio Aliança manteve contato com familiares e pessoas próximas e obteve a informação de que o paciente ainda inspira cuidados.

Familiares estão pedindo para que haja doação de sangue do tipo -A ou -O.

Por outro lado, a paciente M.L.R, de 55 anos, que se feriu na colisão entre um carro e caminhão, em Irani, também no fim de semana, já recebeu alta hospitalar. Ela estava no veículo Focus, em que outras duas pessoas tiveram morte instantânea.