Evento foi realizado na sexta-feira com foco na preservação de nascentes. Entre a manhã e tarde, 50 alunos participaram

As crianças do município de Peritiba, que frequentam o Projeto Social Aquarela, participaram da “Oficina sobre preservação da água e plantio de espécies nativas em área ciliar”. Esta oficina foi desenvolvida na sexta-feira, dia 24, na propriedade de Fernando Bacca, Comunidade de Linha Maria Goretti, coordenada pela extensionista da Epagri local, Vânia Sander e técnicos/engenheiros do CDA.

A propriedade visitada desenvolve várias práticas de conservação ambiental como proteção de nascentes e construção de terraços,que foram apresentados às crianças. Além disso, os alunos realizaram o plantio de diversas espécies nativas em área ciliar, conheceram tecnologias ambientais de baixo custo como carneiro hidráulico, conheceramuma técnica usada há muitos anos, com forquilha de pessegueiro, para encontrar nascentes ou poços d’água, entre outras ações educativas sobre a semana da água.

O Dia Mundial da Água foi comemorado em 22 de março, porém as atividades em alusão a este tema estão sendo realizadas durante todo o mês de março, em toda região da Amauc, com a coordenação do Comitê Rio Jacutinga e organizado pela Amauc, Epagri, Cidasc, CDA- UHE Itá e outras diversas entidades.

Fonte: Franciéli Schoenell / Ascom Prefeitura de Peritiba