Ela e as princesas vão representar a festa alemã em 2017

Anete Cesco é a Rainha do Kerbfest da Melhor Idade de Peritiba

O Kerbfest de Peritiba acontece somente no mês de maio, mas a programação já iniciou com a escolha da Rainha da Terceira Idade, realizada na última semana no Centro de Convivência de Idosos Almiro Müller. Anete Gessi Cesco foi eleita a Rainha da edição de 2017.

Quatro candidatas desfilaram, usando trajes típicos germânicos. As candidatas, Elena da Silva Marcon, Rosalina Haupenthal e Zulmira Lerner receberam as faixas de Princesas e também vão representar o Kerb.