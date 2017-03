O III Torneio de Xadrez Pastello que foi realizado neste fim de semana teve recorde de jogadores e municípios participantes. A competição foi realizada no sábado, em Concórdia.

O torneio, que agora também possui validade para o Circuito Concordiense de Xadrez, foi disputado por 34 enxadristas. Ao final das 6 rodadas, Ladyr Miglioretto Jr sagrou-se campeão invicto, seguido por Jean Bertol que ficou com a prata e Júlia Ródio que conquistou o bronze.

Os campeões nas categorias foram: Bárbara Ziliotto - Feminino; Arcibaldo de Souza - Master; Marco Albiero - Sub 12M; Patrick Zarpelon - Sub 14M; Aline Balena - Sub 10F e Taissane Basso - Sub 12F.

Além dos concordienses, participaram enxadristas de Peritiba, Chapecó, Erechim e Florianópolis.

(Fonte: Clube Concordiense de Xadrez).