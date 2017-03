Um disparo de arma de fogo, que atingiu uma residência, mobilizou a Polícia Militar de Seara, na tarde do domingo dia 26. O fato foi registrado no bairro Bela Vista. O morador do imóvel, de iniciais S.M.G, de 37 anos, informa que estava em casa com a esposa e a filha, quando ouviu um disparo e em seguida o projétil acabou atingindo o telhado da residência e perfurnado o assoalho.

A PM chegou até ao suposto autor dos disparos através de denúncia anônima. Foi feita revista pessoale nada foi localizado com o mesmo.