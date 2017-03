O Sindicato dos Servidores Municipais e a Prefeitura de Concórdia terão uma nova rodada de negociação salarial na próxima sexta-feira, dia 31 de março. Na manhã desta segunda-feira, 27, foi realizado mais um encontro e não teve novas definições. Segundo o presidente do Sindicato dos Servidores Municipais, Tayson Basseggio, as cláusulas econômicas deverão ser debatidas apenas nos próximos encontros. “Hoje discutimos as questões sociais”, afirma o presidente.

Nesta semana o assunto deverá movimentar a Câmara de Vereadores. As Comissões de Constituição, Legislação, Justiça e Redação e de Economia, Finanças, Orçamento e Tomada de Conta deverão analisar os projetos enviados pelo Executivo sobre o reajuste do auxílio-alimentação e o subsídio para a vacina contra a gripe.

Na primeira reunião de negociação, realizada na sexta-feira, 25, ficou definido que o auxílio-alimentação passará de R$ 150,00 para R$ 157,00. Também já está acordado que a Prefeitura vai pagar 50% do custo da vacina contra a gripe.

Depois do parecer das comissões, os dois projeto deverão ser votados pelos vereadores, provavelmente nas sessões previstas para a semana que vem. Se aprovados, a Prefeitura de Concórdia fará uma folha complementar para que os servidores recebam o benefício no início de abril, e não apenas no fim do próximo mês. Sem o acordo coletivo fechado, a prefeitura não tem legalidade para pagar o vale-alimentação agora em março.

Reajuste financeiro

Os servidores pedem reajuste de 9,69%, o que representa 5% de ganho real, e 4,69% correspondente à inflação do período. A Prefeitura de Concórdia ainda não se manifestou sobre a proposta financeira.