Fato foi registrado no fim da manhã desta segunda-feira, dia 27.

Um incêndio em caminhão mobilizou o Corpo de Bombeiros Voluntários de Irani no fim da manhã desta segunda-feira, dia 27. O fato foi registrado na BR 282, próximo ao trevão do Irani. O sinistro atingiu o conjunto de uma carreta utilizada para o transporte de torras, com placas de Ipumirim.

De acordo com informações repassadas pelo condutor do veículo, de iniciais A.L.C, de 41 anos, o fogo teria iniciado em um dos rodados da carreta. O motorsita afirma que conseguiu desengatar o cavalo mecânico antes que o fogo o atingisse.

O Corpo de Bombeiros utilizaram cinco mil litros de água, para realizar o combate, efetuar o rescaldo e a limpeza da pista.

A rodovia ficou interditada nos dois sentidos por aproximadamente 30 minutos.