Uma dívida que a Prefeitura de Seara tinha desde 1999, com o INSS, gerava parcelas mensais de quase R$ 9 mil e seguiria até 2029. De acordo com o prefeito Kiko Canale, o Banco do Brasil, que "comprou essas dívidas", fez uma proposta de negociação. A Administração aceitou e o resultado foi um acordo que diminuiu consideravelmente o montate devedor. O valor a ser pago era de aproximadamente R$ 780 mil e caiu para cerca de R$ 145 mil.

Destes R$ 145 mil, R$ 85 mil já foram pagos pela Prefeitura e agora a dívida é de cerca de R$ 59 mil. "Tínhamos que negociar esta dívida, pois a Prefeitura pagava quase R$ 9 mil por mês e isso se estenderia até 2029, era juro sobre juro.Então fizemos um estudo com nossa equipe e entramos em negociação. Não aceitamos a primeira proposta do Banco, assim conseguimos um desconto ainda maior", conta Canale. "Ficaríamos devendo R$ 180 mil, mas fechamos a negociação com o acordo em R$ 145 mil, e R$ 85 mil nós já depositamos. Assim temos apenas R$ 59 mil para pagar", detalha o prefeito.

O pagamento dos R$ 59 mil será feito através de parcelas de R$ 480,00 por mês, com o mesmo prazo, até 2029.