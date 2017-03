A mãe do bebê que foi morto após sofrer agressões, no domingo dia 26 no Loteamento Parizoto, em Capinzal, foi presa preventivamente nesta segunda-feira pela manhã. A jovem de 22 anos teve um mandado de prisão expedido pela Justiça e foi detida por volta das 7:30h, durante o velório da criança que tinha dois meses de vida. Ele chegou a ser liberada no domingo, após prestar depoimento.

O pai, de 21 anos, foi preso ainda no domingo, de forma preventiva. Ele seria o principal suspeito de ter agredido o bebê.

O caso ganhou repercussão regional e também chama a atenção em nível nacional. Na madrugada de domingo, por volta das 4:30h, a mãe do menino foi até a casa dos pais, com o bebê machucado. Os avós é que levaram acriança à emergência do Hospital Nossa Senhora das Dores, mas ele já estava sem vida. Sinais de agressões e hematomas indicaram que o bebê teria sido agredido. O IML confirmou que a morte da criança foi provocada por um traumatismo craniano. O bebê apresentava hematomas na cabeça, no rosto, na região cervical, tórax e costas.