Cena no espetáculo "Passos do Passado: Memória Italiana", com Liege Vesaro e Lariessa da Campo.

Evento marca as comemorações do Dia Internacional do Teatro e terá lançamento do livro "Teatro Catarina 15 Anos".

Hoje, às 19h, no Centro Cultural Concórdia, acontece o V Simpósio da Associação dos Grupos de Teatro de Concórdia, evento que visa comemorar o Dia Internaciona do Teatro e, ao mesmo tempo, prestar contas à comunidade concordiana sobre as atividades que os grupos locais realizaram no último ano. A presidente da Associação Catarinense de Teatro e Tesoureira da Associação dos Grupos de Teatro de Concórdia, Lariessa Soligo da Campo, em entrevista a nossa equipe, falou sobre a importância de comemorar esse dia.

"O teatro é importante para a comunidade, não só de Concórdia, mas mundial. O teatro tem inúmeras funções, desde a social, a função de comunicação , de coletivo, de trabalho, e de entender o mundo também, afinal a arte faz esse meio de campo, quando a gente está meio perdido a arte vem e coloca os pingos nos "is", independente de qual seja a linguagem" - declarou Lariessa

Segundo Lariessa, o V Simpósio da Associação dos Grupos de Teatro de Concórdia promoverá uma conversa aberta fazendo uma "prestação de contas" para à comunidade.

" A gente optou em fazer a parte política que é conversar sobre teatro, fazer uma prestação de contas da associação, o que é que a associação fez no ano passado, quais foram os nossos resultados sociais e econômicos, porque nós também somos utilidade pública. Então essa também é uma preocupação da associação, deixar a comunidade inteirada".

O V Simpósio da Associação dos Grupos de Teatro de Concórdia contará com o lançamento do livro “Teatro Catarina 15 anos”, com a presença do autor Jairo Maciel, onde o leitor encontrará o resgate de período muito importante da história do Teatro Catarinense (1974 a 1989), história essa, feita e escrita com a participação de vários grupos concordienses.

" Esse foi um período bastante eferverscente pro teatro no oeste. E Concórdia tem um papel muito importante na formação da Federação de Teatro de Santa Catarina, da Federação Catarinense de Teatro Amador, que a posteriore se chama até hoje, Federação Catarinense de Teatro. Então recebemos ele (Jairo Maciel), pra tratar também sobre esse movimento importante no estado e o quanto ele reverbera até hoje. Pra gente é muito importante que Concórdia tenha sido importante pro teatro e a gente resgata um pouco dessa história. A gente nunca pode do que é histórico, do que fez parte da nossa história, pra poder também se espelhar no que foi esse movimento e continuar tendo força". - concluiu Lariessa

O V Simpósio da Associação dos Grupos de Teatro de Concórdia têm o apoio do SESC e é aberto ao público interessado com entrada gratuita.

O livro "Teatro Catarinense - 15 anos" também estará sendo vendido no local.