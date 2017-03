Homem teria tentado agredir companheira e enteada com um facão

Um caso de violência doméstica também foi realizado em Concórdia durante o fim de semana. O fato foi registrado pela Polícia Militar no bairro das Nações e trata-se de uma briga de casal. Conforme a vítima, o companheiro de iniciais L.A.N, de 30 anos, teria tentado lhe agredir com um facão. A enteada do agressor também teria sofrido a tentativa de agressão.

O agressor foi encontrado na rua pela PM. O facão não foi localizado. Todos foram conduzidos para a Central de Policia para esclarecimentos.