Foram três casos com poucas gramas de entorpecentes como maconha e crack.

PM registra casos de posse de entorpecente no fim de semana

A Polícia Militar de Concórdia registrou casos de posse de entorpecente durante o fim de semana. Na noite de sábado, dia 25, foi realizada abordagem de A.L.G, de 34 anos. Eles estavam em posse de 20 de gramas de maconha. O mesmo informou ser para uso pessoal.

A PM ainda fez na madrugada de sábado, dia 25, uma abordagem do veículo Corsa, conduzido por L.S, de 19 anos. Em busca veicular, com auxílio de cão farejador, foram encongtradas embaixo do banco traseiro, quatro gramas de maconha.

Na tarde do domingo, dia 26, a guarnição fez abordagem a um VW gol, conduzido por R.T, de 35 anos, No interior do veículo foram encontradas duas pedras de crack. Em todos os casos foi confeccionado termo circunstanciado. Todos eles foram liberados.