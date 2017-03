Uma situação preocupante continua ocorrendo em Concórdia. A combinação perigosa entre álcool e volante continua sendo praticada por alguns motoristas. Prova disso é o fato da Polícia Miltiar registrar quatro casos dessa natureza no fim de semana.

O primeiro foi na madrugada de sábado, dia 25, a motocicleta Honda CG, conduzida por W.H.D, de 23 anos, estava transitando em zigue-zague na rua Anita Garibaldi. Realizado o exame do etilômetro e constatado 0.41 mg/l, configurando crime de trânsito.

Ainda na madrugada de sábado por volta das 5h, devido perturbações no Contorno Norte, foram realizadas rondas no local e constatado que a motocicleta Honda Biz, 125, conduzida por A.V.J.B, dia 21 anos, veio a cair sobre a pista. De acordo com a PM, o mesmo apresentava sinais de embriaguez e realizado o teste do etilômetro que aferiu 0,53mg/l. De acordo com a PM, o condutor também estava com a CNH suspensa.

Também no Contorno Norte, foi realizada abordagem do veículo Gol, conduzido por A.C.F, 22 anos, que também apresentava sinais de embriaguez. No teste do bafômetro, que aferiu 0,67mg/l de álcool por litro de ar expelido pelos pulmões.

E na madrugada de domingo, dia 26, a guarnição percebeu um veículo Escortetransitando em zigue-zague, com o som em volume alto, na rua Doutor Maruri. Foi realizada a abordagem do condutor J.C.R, de 30 anos,, que apresentava sintomas de embriaguez e o teste do etilômetro resultou em 0.79 mg/l de ar expelido pelos pulmões. Todos foram conduzidos à Delegacia de Polícia Civil de Concórdia.