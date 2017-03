O Bazar da Confecção, Calçados e Acessórios gerou mais de R$ 380 mil em negócios. O evento foi realizado no período de 23 a 25 de março, na Associação dos Motoristas, e reuniu 32 empresas associadas da entidade.

O presidente da CDL Concórdia, Heldemar Maciel, afirma que os lojistas estão empolgados para uma segunda edição do Bazar, que foi promovido em parceria entre a CDL e Sebrae Santa Catarina. “O público entendeu a ideia do Bazar e prestigiou as empresas exclusivas da cidade que ofereceram muitas peças com até 70% de desconto”, afirma Maciel.

A CDL fez uma pesquisa para ter noção das vendas e para avaliar a estrutura, datas e horários. O objetivo da entidade é obter informações que possam melhorar o evento nas próximas edições. (Com informações de Fabiana Passarin/ASCOM CDL).