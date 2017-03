Homem com mandado de prisão em aberto é detido em Piratuba

A PM de Piratuba prendeu um rapaz de 20 anos de idade na noite do último domingo, dia 26. Com o auxílio do P2, serviço de inteligência, foi constatado que D.D.M. tinha um mandado de prisão em aberto, por tráfico de drogas. O mandado foi expedido pela Justiça de Valparaíso, SP. Ele e mais dois amigos estavam em um estabelecimento na Avenida 18 de Fevereiro. A abordagem aconteceu por volta das 22h.

A guarnição fez a prisão e conduziu D.D.M à Central de Polícia de Joaçaba. De acordo com informações da PM, os três estariam na cidade de Piratuba prestando serviços de reparos em torres de comunicação.

Ainda durante o final de semana, entre sábado e domingo, a Polícia Militar de Piratuba realizou várias abordagens e fez a apreensão de um veículo com licenciamento atrasado. E o condutor dirigia com a CNH vencida há mais de um mês. Uma moto também foi apreendida por ter o licenciamento vencido desde 2008.