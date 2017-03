Morre no HSF vítima de esfaqueamento no bairro dos Estados

Apó uma semana internado na Unidade de Terapia Intensiva do Hospital São Francisco, morreu na noite deste domingo, dia 26, o homem vítima de esfaqueamento ocorrido no Santa Cruz.

Ronaldo César Dalfes da Cruz, 31 anos, foi a óbito por volta das 20h30. A informação foi confirmada por familiares. O motivos seria uma parada cardiorrespiratória.

Ronaldo foi vítima de golpes de faca no tórax e abodômen. A briga teria iniciado em um estabelecimento no acesso ao bairro dos Estados. Na ocasião, a vítima foi atendida pelo Corpo de Bombeiros Voluntários de Concórdia e levado em estado crítico ao Hospital São Francisco, onde estava internado. O autor das agressões fugiu do local.

(Com informações do repórter André Krüger).