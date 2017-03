Um caso de embriaguez ao volante foi registrado na tarde do domingo, dia 26, em Concórdia. O fato foi registrado na BR 153, a poucos metros do Posto da Polícia Rodoviária Federal, em Cachimbo. Conforme informações da PRF, o veículo teria parado alguns metros antes do posto e o condutor passou o volante para uma mulher, que tentou seguir viagem. A abordagem foi feita e, conforme os policiais, a motorista que havia recém pego a direção estava em visível estado de embriaguez. Ela teria recusado o teste do bafômetro. O teste foi feito com o passageiro, que estava na condução, e o resultado foi de 0,28 mg/l. Mais tarde, a motorista realizou o teste, o que acusou 1,03 mg/l. Ambos irão responder a um Termo Circunstanciado por dirigir sob efeito de álcool.

(Com informações do repórter André Krüger).