Tarcisio bateu, com a BMW no Honda Civic. Os ladrões acabaram fugindo para o mato / Fotos: Tarcisio Wolfart

O empresário Tarcicio Wolfart da Silva e a esposa Fabia Vicari que têm empresas em Piratuba e Ipira, foram alvos de ladrões na tarde deste domingo, dia 26, na BR – 282, que liga a Serra Catarinense ao Litoral, em Alfredo Wagner. Eles retornavam para Ipira depois de uma semana de estudos de Mestrado. Wolfart é o atual presidente da AEP Termas de Piratuba Futsal. Os bandidos abriram o carro do casal que estava parado e furtaram a bolsa de Fabia. Ninguém ficou ferido.

De acordo com Wolfart, o casal parou em um restaurante para almoçar e os bandidos agiram rápido. “Ao estacionar o carro observamos que um Honda Civic com películas escuras parou ao lado. Desembarcamos e fomos até o restaurante, mas ficamos atentos, pois meu carro ficou com parte do vidro aberto, pois tínhamos nosso cachorro dentro”, conta ele. “Ao entrarmos percebemos que o Civic saiu em alta velocidade. Fomos até a BMW e notamos que eles tinham levado a bolsa da Fabia. Liguei para a Polícia e fui atrás, para tentar acompanhar para onde iam. Aí, em um radar eles acabaram pegando um congestionamento, foi quando cheguei ao lado e bati, com meu carro no deles. Bati duas vezes e tirei o carro dele da pista”, detalha o empresário.

Depois da ação os bandidos jogaram a bolsa para fora do Civic e seguiram em fuga. “A polícia chegou imediatamente e seguiu atrás. Eles acabaram abandonando o Civic e fugiram pelo mato. A PM e a PRF seguem fazendo buscas na região”, conta Wolfart. “Não houve nenhuma agressão, nem tiros, estamos bem”, informou ele.

O casal foi até a Delegacia para registrar o Boletim de Ocorrência.