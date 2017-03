A Assembleia Geral Extraordinária do Consórcio Lambari, será realizada no dia 27 de março, a partir das 8h30.

A Assembleia foi convocada em virtude da decisão tomada pelos Prefeitos(as) Municipais presentes na Assembleia geral ordinária do Consórcio Lambari, realizada no dia 08 de março de 2017, na sede da AMAUC. O objetivo da Assembleia geral extraordinária é esclarecer, especialmente aos novos Prefeitos (as), os motivos que levaram o Consórcio Lambari elaborar o processo visando o Licenciamento Ambiental Municipal através do Consórcio. Na oportunidade será apresentado o que já foi executado (Levantamento da Demanda, estimativa de receita e despesa, legislação municipal, alteração do Protocolo de Intenções e Estatuto Social do Consórcio Lambari, passando para Consórcio Intermunicipal Multifinalitário, entre outras ações).

Em vista da decisão de realizar nova assembleia para clarear o assunto, a equipe do Consórcio Lambari visitou os municípios para entregar em mãos todo o material que será discutido na Assembleia Geral Extraordinária, para que o mesmo seja também levado ao conhecimento dos técnicos dos municípios, responsáveis pelo acompanhamento do processo do PROLAI, o diretor do Consórcio Lambari, Roberto Kurtz Pereira, destaca que a presença dos técnicos e dos prefeitos é indispensável na assembleia, “será o momento de sanarem as dúvidas ainda existentes e tomarem as decisões para assim podermos dar os próximos encaminhamentos ao processo”.

(Fonte: Fabiola Bassi Bordin/Ascom/Amauc)