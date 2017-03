Com a grande oferta de grãos, o preço reduziu quase 50% em relação ao ano passado

Produção de milho em 2017 será recorde no país

O velho ditado da economia de que quanto maior a oferta, menor o preço se aplica perfeitamente à produção de milho em 2017. O Brasil deve colher uma safra recorde, o que fez com que os preços despencassem. Enquanto no ano passado a saca de 60kg chegou a ser vendida a R$ 45,00 e R$ 50,00, agora o valor pago ao produtor varia entre R$ 23,00 e R$ 26,00.

O presidente da Copérdia, Valdemar Bordignon, explica que o que salva os produtores de milho é excelente produtividade (volume de milho colhido por hectare plantado) desta safra. “No ano passado colhemos entre 90 e 100 sacas por hectare. Neste ano a média de produção subiu para 150 e 180 sacas por hectare”, destaca o presidente. Segundo ele, as condições climáticas de calor e bastante chuva favoreceram a boa produção.

Outro fator apontado por Bordignon para o crescimento da produtividade é o investimento que os produtores fizeram na qualidade de preparação da lavoura. “Como no ano passado o preço estava bom, para esta safra foi investido mais em adubação do solo e sementes com alta tecnologia”, enfatiza o presidente da Copérdia.

O IBGE realizou o Levantamento Sistemático da Produção Agrícola para esta safra e a previsão é que a colheita nacional de milho aumente 38,9%. Na última safra foram colhidas 84,7 milhões de toneladas do grão e agora deverá passar das 88 milhões de toneladas. Na região, a estimativa da Copérdia é que a colheita de milho seja de 1,3 milhão de toneladas.