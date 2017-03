Duas pessoas ficaram feridas em uma queda de motocicleta na tarde deste domingo, dia 26, na Rua Tancredo Neves, no Bairro Parque de Exposições, em Concórdia. As causas do acidente serão apuradas pela Polícia Militar. Os dois ocupantes da motocicleta sofreram escoriações nos braços e pernas e foram atendidos pelo Corpo de Bombeiros Voluntários de Concórdia e Samu. Os dois foram levados para o pronto-socorro do Hospital São Francisco.

O acidente o correu em frente à Cordial Fiat. Segundo informações, o motociclista estava subindo no sentido Bairro São Cristóvão quando ocorreu a queda.

(Com informações do repórter André Kruger).