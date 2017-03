O corpo de um bebê de dois meses, que pode ter morrido após sofrer agressões dos próprios pais, foi trazido para o Instituto Médico Legal (IML) de Joaçaba. O fato foi registrado na madrugada deste domingo, 26, no Loteamento Parizoto, em Capinzal.

Segundo as informações, por volta das 4h30 o menino foi levado pelos avós até à emergência do Hospital Nossa Senhora das Dores, mas já chegou sem vida. A polícia foi acionada depois que foram encontrados sinais de agressões no corpo, hematomas, indicando que pudesse ter sido vítima de violência.

O pai da criança, de 21 anos, e a mãe, de 22, foram detidos sob a suspeita de terem cometido o crime, que está ainda sendo apurado. Eles prestaram depoimento na delegacia do município, mas o conteúdo das declarações ainda não foi divulgado.

Exame comprova maus tratos

O corpo do bebê foi recolhido pelo IML e passou por exames que apuraram a causa da morte. A necrópsia confirmou que a morte da criança foi provocada por um traumatismo craniano, porém, não é possível afirmar se por conta de alguma agressão ou queda. Havia hematomas na cabeça, queixo, pescoço, região cervical, tórax e costas. Existia ainda a suspeita de abuso sexual, mas os exames não constataram nada neste sentido. No entanto, o trabalho da perícia indica que realmente a criança foi vítima de maus tratos.

Agora, de posse destas informações, a Polícia Civil terá mais elementos para descobrir o que de fato aconteceu. Neste aspecto, o depoimento dos pais e de possíveis testemunhas será fundamental para apurar as circunstâncias da morte.

(Fonte: Eder Luiz/via André Kruger)