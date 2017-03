Bombeiros foram chamados, mas ninguém estava no local do acidente.

O Corpo de Bombeiros Voluntários de Concórdia foi acionado para atender a um acidente de trânsito no contorno viário norte de Concórdia. Ao chegar no local, a guarnição encontrou um veículo Fusca tombado às margens da rodovia. Porém, não havia ninguém no interior e o motorista, sequer, estava no local do acidente. Nesse momento, apenas danos materiais foram verificados. O carro tem placas de Concórdia.

(Com informações do repórter André Kruger).