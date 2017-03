Uma pessoa ficou ferida em uma saída de pista seguida de choque em barranco. O fato foi registrado na SC 283 nas proximidades da boate Asa Branca. Envolveu um Hyundai Azera, placas de Chapecó, que estava com dois ocupantes. O motorista não sofreu ferimentos e o carona ficou ferido, mas consciente. Porém, preso no carro. A ocorrência foi atendida pelo Corpo de Bombeiros Voluntários de Concórdia e pelo Samu. Somente o carona foi conduzido pelo Samu ao Pronto Socorro do Hospital São Francisco.

(Com informações do repórter André Kruger).