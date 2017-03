Foram divulgados os nomes das duas vítimas fatais da colisão entre um carro e uma carreta, no começo da noite deste sábado, dia 25, em Irani. Emília Roman, 90 anos, e Cladir Boz, 61, morreram no local do acidente. Eles estavam em um Focus, placas de Irani, que acabou colidindo contra uma carreta, placas de Pederneiras, no Paraná.

Uma terceira ocupante do veículo, uma mulher de iniciais M.L.R, de 55 anos, foi trazida pelo Corpo de Bombeiros Voluntários de Irani para o Hospital São Francisco, em Concórdia. Ela apresentava fratura em um dos braços e suspeita de hemorragia interna. As vítimas seriam moradores da comunidade de Linha Aparecida, Irani.