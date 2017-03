Após a confirmação do governo chinês em reabrir o mercado para a carne produzida no Brasil, o Presidente da República, Michel Temer, lançou nota se manifestando sobre esse assunto. A China era um dos países que havia embargado a compra de proteína animal do Brasil em função da repercussão da Operação Carne Fraca.

A decisão do governo da China de reabrir o seu mercado à proteína animal produzida no Brasil é o reconhecimento da confiabilidade de nosso sistema de defesa agropecuária. Nosso país construiu grande reputação internacional neste segmento. E o posicionamento chinês é a confirmação de todo trabalho de esclarecimento levado a termo pelo governo brasileiro nestes últimos dias em todos os continentes.

Agradecemos o gesto do governo do presidente Xi Jinping. Temos uma parceria que gerou muitos frutos e, com certeza, muitos ganhos ainda teremos com a sólida relação bilateral entre nossas nações. Estamos plenamente confiantes que outros países seguirão o exemplo da China.