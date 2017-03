Duas pessoas morreram em uma colisão entre carro e carreta na BR 153, em Irani. O fato foi registrado no fim da tarde deste sábado, dia 25, no KM 76 da rodovia. As vítimas estavam em um Focus, com placas de Irani. As vítimas fatais foram identificadas como uma mulher, de iniciais E.R, de 90 anos, e um homem, de iniciais C.B, de 61 anos.

Conforme informações do Corpo de Bombeiros Voluntários de Irani, que atenderam a ocorrência, uma terceira pessoa, uma mulher de iniciais M.L, de 55 anos, foi conduzida em estado grave para o Hospital São Francisco, em Concórdia.

O motorista do carreta, cavalo mecânico Volvo, placas de Pederneiras, no Paraná, de iniciais A.G.C, de 40 anos, não se feriu.

A guarnição ainda realiza o atendimento ao acidente. Em instantes mais informações.