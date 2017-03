A Agência do Sine de Concórdia está com mais de 100 vagas de trabalho em aberto. Conforme os registros publicados até o meio da última semana pela Secretaria de Estado da Assistência Social, Trabalho e Habitação.

As maiores demandas são para magarefe (que trabalha no corte e processamento de animais como bovinos, suínos e aves), com 50 vagas. Operador de processo de produção, com 20 vagas e orientador de tráfego para estacionamento, com dez vagas.