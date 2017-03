Dois motoristas da região estão desaparecidos. Conforme informações apuradas pelo jornalismo da Rádio Aliança com grupos de carreteiros, um caminhoneiro de Concórdia e outro de Irani perderam sinal do caminhão na noite da sexta-feira, dia 24, por volta das 20h. Eles estavam nas proximidades de Araquari e se dirigindo para São Paulo. Eles estavam em duas carretas levando uma carga de peixe, vinda do Chile, para São Paulo.

De acordo com as informações, eles estavam a serviço de uma empresa de Irani, que trabalha de forma agregada para uma transportadora de Concórdia. Suspeita-se que eles tenham sido assaltados. Por enquatno nenhum dos motoristas manteve contato.

(Com informações do repórter André Krüger).