Homem ferido em acidente com roçadeira no interior de Concórdia

Um homem ficou ferido na perna esquerda durante manuseio de um equipamento roçadeira. O fato foi registrado na tarde deste sábado, dia 25, na comunidade de Sede Brum, interior de Concórdia.

Conforme informações do Samu, que atendeu a ocorrência, trata-se de V.R, de 29 anos. Ele sofreu um corte profundo na perna esquerda em função do acidente com o equipamento.

Ele foi atendido e conduzido pelo Samu ao Pronto-Socorro do Hospital São Francisco.

(Com informações do repórter André Krüger).