F.A.M foi flagrado com armas e farta munição após denúncia de perturbação do sossego.

Foi oferecida a denúncia junto ao Ministério Público de Concórdia contra o homem de iniciais F.A.M, que realizou disparos de arma de fogo e pelo porte ilegal de armamento. A decisão foi proferida nesta semana

Segundo o que foi apurado pela reportagem da Rádio Aliança, junto com a defesa do suspeito, o Ministério Público não teria entendido o disparo feito por F.A.M contra uma residência vizinha como tentativa de homicídio. Ele irá responder pelo disparo e pelo porte do armamento.

Fato registrado na Comunidade de Suruvi no dia quatro de março. Na ocasião, a PM foi acionada para atender a um caso de disparo de arma de fogo e perturbação do sossego. Ao chegar no local, a PM encontrou seis armas, como revólver e espingardas e 811 munições intactas.

O advogado de defesa impetrou habeas corpus na Comarca de concórdia pedindo a prisão domiciliar. O suspeito está detido no Presídio Regional de Concórdia, a disposição do judiciário local.

(Com informações do repórter André Krüger)