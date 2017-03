Um grave acidente de trânsito foi registrado na ER-331 em Marcelino Ramos na madrugada deste sábado. De acordo com o Sargento Geraldo do batalhão da Polícia Rodoviária Estadual de Erechim foi uma saída de pista envolvendo um Ford-Focus com placas de Marcelino Ramos. O veículo saiu da pista e atingiu pinheiro nas margens por volta das 05h no km-39. Sargento Geraldo informou que no interior do veículo estava somente o motorista que foi socorrido e levado para o hospital. O Focus ficou destruído. O acidente aconteceu na comunidade de São Caetano. O motorista passou por exames e passa bem.

(Fonte: Portal de Marcelino Ramos).