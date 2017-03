A equipe sub-20 da Associação Concordiense de Futsal venceu o Associação Esportiva Piratuba, AEP, no amistoso entre as duas equipes. O jogo foi realizado na noite da sexta-feira, dia 24, no Ginásio da Escola Amélia Poletto Hepp, em Piratuba. O duelo foi na preliminar do amistoso entre ACF e Seleção do Paraguai. O placar foi de 1 a 0.