A Polícia Militar Rodoviária de Concórdia atendeu a dois acidentes de trânsito, mas um deles teve vítima com ferimentos leves. As colisões ocorreram na sexta-feira, dia 24. O primeiro aconteceu por volta das 18h no KM nove do contorno viário norte de Concórdia. Foi uma colisão envolvendo uma camioneta S-10 de Concórdia e uma moto Honda CG 150, com placa de Seara. O condutor da motocicleta foi atendido com ferimentos leves. Ele foi encaminhado para o Hospital São Francisco pelo Corpo de Bombeiros Voluntários de Concórdia.

O segundo aconteceu por volta das 19h40 no KM 146, da rodovia SC 355, próximo ao Auto Posto Ruaro, em Jaborá. Foi um tombamento, seguido de choque em veículo, envolvendo uma motocicleta, com placas de Piratuba, e um Citröen Picasso, de Jaborá. Conforme a PRE, o condutor da moto evadiu-se do local.

(Com informações do repórter André Krüger).