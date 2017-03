ACF e Seleção do Paraguai ficam no 2 a 2.

Empate no primeiro amistoso

Terminou empatado o primeiro amistoso entre Associação Concordiense de Futsal e a Seleção do Paraguai. O jogo foi disputado na noite desta sexta-feira, dia 24, no Ginásio da Escola Amélia Poletto Hepp, em Piratuba. O resultado foi de 2 a 2.

A ACF saiu na frente no primeiro tempo. O time paraguaio empatou e virou no segundo tempo. O time concordiense buscou a igualdade na reta final do jogo.

Neste sábado, dia 25, os dois times voltam a se enfrentar. Desta vez, o duelo será em Concórdia, no Centro de Eventos, a partir das 19h.