Plantas, com um tamanho mais modesto, estavam sendo cultivadas no interior de Concórdia.

Depois de apreender um pé de maconha com quase três metros de altura nesta semana, a Polícia Militar de Concórdia encontrou mais algumas plantas "dessa espécie". Desta vez, a ocorrência foi no interior de Concórdia, na Linha Guajuvira.

Através de denúncia, a guarnição foi até o local e constatou que cinco plantas, ainda pequenas, estavam sendo cultivadas. O proprietário do terreno, de iniciais W.J.V, de 42 anos, informou aos policiais que plantava maconha para consumo próprio. O entorpecente foi apreendido e o proprietário irá responder a um Termo Circunstanciado.

Nesta semana, a PM já havia localizado um pé de maconha com 2,80m, no quintal de uma residência, no bairro Cinquentenário.