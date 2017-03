Duas pessoas levemente feridas em acidente no trevão do Irani

Duas pessoas ficaram feridas em uma colisão envolvendo carro e caminhão na noite desta sexta-feira, dia 24. O fato foi registrado no trevão do Irani. Envolveu um caminhão com placas de Irani e um Gol, placas de Guaraciaba.

As duas vítimas estavam no carro. O motorista de iniciais V.F, de 43 anos, foi atendido com dores nas costas e escoriações nas pernas. Já a carona foi atendida com ferimentos provocados pelo cinto de segurança e com dores no braço direito. Ambos foram conduzidos pelo Corpo de Bombeiros Voluntários de Irani para o pronto atendimento médico de Irani.

A Polícia Rodoviária Federal esteve no local para fazer o levantamento do acidente.