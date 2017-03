A Polícia Civil de Concórdia, através da Divisão de Investigação Criminal de Fronteira – DIC/Fron – , concluiu a investigação referente a tentativa de assassinato contra Darlan Mezacasa. O crime ocorreu no dia seis de novembro do ano passado, no bairro das Nações, em Concórdia, quando a vítima foi alvejada com seis disparos de arma de fogo.

Após aproximadamente cinco meses de investigação, a Polícia Judiciária apontou G. H. M. (22 anos), sua então namorada S. E. Z. J. (21 anos), H. A. P. K. (20 anos) e um adolescente (17 anos) como autores do crime de homicídio duplamente qualificado na forma tentada.

Depois do referido crime, os investigados e o adolescente infrator também efetuaram diversos disparos de arma de fogo pelas ruas do bairro Das Nações, no intuito de amedrontar e confundir os moradores daquele local.

Durante o transcorrer do Inquérito Policial, o delegado de Polícia da DIC/Fron de Concórdia representou pela prisão preventiva dos três adultos, o que foi deferido pelo Juízo Criminal desta Comarca, sendo que os dois primeiros foram presos no dia 17 e o terceiro no dia 21 desse mês.

Nesta sexta-feira, dia 24, o Inquérito Policial foi concluído e encaminhado ao Poder Judiciário, tendo os investigados G. H. M., S. E. Z. J. e H. A. P. K. sido indiciados pelos seguintes crimes: homicídio duplamente qualificado na forma tentada – art. 121, § 2º, incisos II e IV, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal; disparo de arma de fogo – art. 15 da Lei nº 10.826/03; e corrupção de menores – art. 244-B da Lei nº 8.069/90.

Os investigados permanecem presos preventivamente junto ao Presídio Regional de Concórdia, local em que se encontram à disposição da Justiça.