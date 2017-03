Secretaria Nacional do Consumidor determinou que o recall deve iniciar em até cinco dias

Os frigoríficos Souza Ramos, Transmeat e Peccin, que estão entre os 21 investigados pela Operação Carne Fraca, terão que recolher todos os produtos, distribuídos a supermercados e também já vendidos a consumidores. A determinação foi feita nesta quinta-feira, 23, pela Secretaria Nacional do Consumidor (Senacon), do Ministério da Justiça. Em nota, a Senacon informou que os frigoríficos têm até cinco dias para dar início ao recall.

Dos três, apenas o frigorífico Peccin teve unidades interditadas após a operação Carne Fraca, em Jaraguá do Sul (SC) e Curitiba. A empresa é suspeita de uso de carne estragada em salsicha e linguiça, uso de carne mecanicamente separada acima do permitido, uso de aditivos acima do limite ou de aditivos proibidos.

O Souza Ramos é suspeito de substituição de matéria-prima de peru por carne de aves e troca de favores por procedimentos fiscalizatórios. Já a Transmeat, por corrupção e injeção de produtos cárneos (água na carne de frango acima do permitido).

Em nota, a Senacon informa que a determinação do recall ocorreu após o Ministério da Agricultura comunicar o resultado de auditoria nesses frigoríficos.

Fonte: Globo.com