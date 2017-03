Um ofício já foi encaminhado para a Gerência Regional da Estatal em Concórdia com a informação

Prefeitura de Piratuba pode não renovar o convênio com a Epagri

A Epagri foi informada na última semana que pode não ter o convênio renovado pela Prefeitura de Piratuba. Um ofício assinado pelo prefeito Olmir Benjamini, Bile, foi encaminhado via e-mail à Gerência Regional da Estatal. Se a decisão for mantida, o município não terá mais o atendimento dos extensionistas rurais no interior.

O gerente regional da Epagri, Luiz Carlos Bergamo, prefere não se manifestar sobre o assunto neste momento, mas confirma que recebeu o ofício da Prefeitura. No documento consta a informação que município não tem intenção de renovar o convênio. Além disso a Administração Municipal solicita a desocupação da sala que a Epagri utiliza na Secretaria de Agricultura de Piratuba.

Bergamo pretende conversar com as autoridades do município e entidades representantes dos agricultores, para tentar reverter a situação. Caso não consiga, o atendimento da Epagri em Piratuba será encerrado na próxima quarta-feira e os dois servidores devem passar a atender em outra unidade.

O secretário de Agricultura do município, Leandro Borges, confirmou ao Jornalismo da Rádio Aliança, que por enquanto a Prefeitura não vai renovar o convênio. “Ainda vamos conversar com o Bergamo, mas no momento não há possibilidades de renovação. Para que o convênio seja mantido, precisamos ajustar alguns detalhes que fiquem bons para o município e para os agricultores”, adianta. “Do jeito que está não vamos manter, pois recebemos reclamações de agricultores, descontentes com o atendimento, segundo eles há direcionamento e queremos que o trabalho seja feito para todos”, afirma ele.

Borges também discorda do valor do convênio. “O valor é de R$ 28 mil por ano, mas temos mais despesas que ficam por conta da Secretaria de Agricultura. Não temos engenheiro agrônomo, já outros municípios têm convênios de menor valor e contam com um engenheiro da Epagri à disposição”, relata ele.

A Epagri é responsável pelos programas como o Troca-Troca de Calcário, Troca-Troca de sementes, Kit Forrageira e recursos do Fundo de Desenvolvimento Rural. Também faz a elaboração de projetos de crédito para agricultores, assistência técnica, entre outros.