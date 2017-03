A equipe concordiense aproveitou as últimas semanas sem jogos para intensificar a preparação para a LNF que inicia no dia 1º de Abril, e para testar a equipe em quadra a ACF terá seus dois últimos amistosos contra a Seleção Paraguaia, o primeiro nesta sexta (24) às 20h30min em Piratuba e o segundo neste sábado (25) às 19h Centro de Eventos, em Concórdia.

Após apresentar um grande crescimento desde o início da temporada, a equipe está focada e preparada para todos os desafios que aparecerem em 2017, e ficarão marcados na história da ACF, já que estes dois jogos serão os primeiros amistosos internacionais na história do clube, que completa 12 anos de trabalho em 2017.

A equipe paraguaia está no Brasil desde a terça-feira (21) para uma maratona de amistosos, onde enfrentou a equipe de Joaçaba na quarta-feira (22), e enfrentará a ACF nas duas datas já citadas acima, a seleção adversária utilizará estes treinamentos e amistosos como preparação para a Copa América de Futsal, que será disputada na Argentina no início de Abril.

Para a partida, quem comandará a equipe será o auxiliar técnico Thomé, já que o técnico Morruga se apresenta nesta sexta-feira (24) a Seleção Brasileira, para um amistoso neste domingo contra a equipe da Colômbia no Rio de Janeiro, às 10h da manhã com transmissão da Rede Globo. A partida também ficará marcada na história do futsal, pois será a última partida oficial do craque Falcão com a amarelinha.

