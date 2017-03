O Sindicato dos Servidores Municipais e a Prefeitura de Concórdia chegaram a um acordo sobre o pagamento e o reajuste do auxílio-alimentação dos trabalhadores. A primeira reunião de negociação salarial foi realizada nesta manhã de sexta-feira e foi acertado que o benefício passará de R$ 150,00 para R$ 157,00. Agora, um projeto de lei com essa definição vai ser encaminhado à Câmara de Vereadores. Se aprovado, a prefeitura fará uma folha complementar para que os servidroes recebam o benefício no início de abril, e não apenas no fim do próximo mês. Sem o acordo coletivo fechado, a prefeitura não tem legalidade para pagar o vale-alimentação agora em março.

Outra situação que já foi definida é que o prefeito Rogério Pacheco irá encaminhar um projeto à Câmara de Vereadores para que o auxílio-alimentação se torne lei. Desta forma, não será mais necessário fechar o acordo coletivo para a prefeitura ter legalidade para fazer esse pagamento. O que continuará sendo discutido todos os anos será apenas o reajuste do benefício.

O presidente do Sindicato dos Servidores Municipais, Tayson Basseggio, comenta que neste primeiro encontro as cláusulas econômicas ainda não foram debatidas. “Foi mais uma reunião de apresentação das comissões e priorizamos a questão do abono que é imediata”, afirma. Na próxima segunda-feira, 27 de março, haverá uma nova rodada de negociação salarial.

Neste mês os servidores municipais de Concórdia terão o desconto da contribuição sindical de um dia de trabalho, o que é amparado por lei nacional, e mais os R$ 150,00 do auxílio-alimentação. Para os salários menores, que variam de R$ 1,1 mil a R$ 1,2 mil, esses descontos podem representar mais de 15% da remuneração mensal.