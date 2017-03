Evento será realizado no Parque de Exposições.

A Associação dos Criadores de Bovinos de Corte do Alto Uruguai Catarinense estará promovendo neste dia 25 o Primeiro Leilão de Gado Geral, Concórdia. O evento será realizado no Parque de Exposições e contará com 500 animais sendo colocados em pista.

O evento abrirá a temporada de leiões no Meio-Oeste Catarinense, já que outros leilões também estão programados para esse ano em outros municípios.