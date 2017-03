Um princípio de incêndio movimentou o Corpo de Bombeiros Voluntários de Concórdia na manhã desta sexta-feira, dia 24. O fato foi registrado no Distrito de Santo Antônio.

As primeiras informações que chegaram ao Corpo de Bombeiros dava conta de um incêndio em um porão. A guarnição foi deslocada até ao local, mas ao chegar no local percebeu a situação havia sido contornada pelos vizinhos.

Conforme informações, os vizinhos que moram na parte superior do imóvel, perceberam muita fumaça que vinha do andar de baixo. Não havia ninguém em casa, no porão. Um dos moradores ligou para os Bombeiros e o outro arrombou a porta do imóvel e percebeu que se tratava de uma panela, esquecida no fogão aceso.

(Com informações do repórter André Krüger).