Seara completa 63 anos no dia 3 de abril. A programação de eventos de aniversário iniciou neste mês, com a realização do Rodeio do CTG Seara e Pampa. Dentre as atividades estão a 10ª Festa Catarinense da Suinocultura e a 5ª Festa do Agricultor e da Pecuária Searaense, que acontecem entre os dias 31 de março e 1º e 2 de abril.

No dia 3 de abril, dia em qua o município comemora o aniversário,uma ambulância será entregue ao SAMU, às 15h. Já às 16h iniciamas apresentações culturais do Projeto Filó na Praça Dr. Harry Quadros de Oliveira. Também haverá lançamento e apresentação do Selo comemorativo aos 29 anos do Museu Entomológico Fritz Plaumann.

O prefeito Kiko Canale destaca que a programação terá vários eventos.“Mesmo com pouco tempo para montar a programação de aniversário, teremos eventos para todos os gostos. Iniciamos com o grande Rodeio Crioulo e teremos outros eventos, festas, cultura e esporte, teremos também a descentralização do Governo Municipal nos dois distritos, enfim, fizemos uma programação para as famílias searaenses participarem”, relatou.